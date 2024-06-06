"Це наш спосіб вижити": Галущенко розповів у Відні про майбутнє атомної генерації в Україні

Україна готується до того, щоб взимку працювали всі 9 енергоблоків АЕС.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко на зустрічі у Відні з представниками держав-членів Європейського союзу в організації МАГАТЕ.

"Це наш спосіб вижити. Тому важливе завдання - захистити атомну енергетику, уникнути блекауту атомних електростанцій і забезпечити ядерну і радіаційну безпеку в Україні, від якої залежить і глобальна ядерна безпека", - розповів міністр.

Він також зазначив, що атомна генерація залишається базовою для України, водночас ворожі атаки на підстанції несуть загрози і для АЕС, а отже і для ядерної та радіаційної безпеки.

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"Зараз атаки зосереджені на меневрових потужностях, але мета ворога - повний блекаут", - наголосив міністр.

Він також додав, що наразі ситуація в Україні в енергетичній сфері значно гірша, ніж у 2022 - 2023 роках.

"Ми готуємося до досить складної ситуації взимку", - зазначив міністр.

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"Окрему увагу під час зустрічі було приділено ситуації на окупованій росіянами Запорізькій АЕС та можливим ризикам її чергового знеструмлення.

Наголошувалося на важливій ролі спостережних місій МАГАТЕ для дотримання ядерної і радіаційної безпеки, які працюють не тільки на ЗАЕС, але й на інших українських атомних електростанціях", - йдеться в повідомленні Міненерго.

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