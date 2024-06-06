"Це наш спосіб вижити": Галущенко розповів у Відні про майбутнє атомної генерації в Україні
Україна готується до того, щоб взимку працювали всі 9 енергоблоків АЕС.
Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко на зустрічі у Відні з представниками держав-членів Європейського союзу в організації МАГАТЕ.
"Це наш спосіб вижити. Тому важливе завдання - захистити атомну енергетику, уникнути блекауту атомних електростанцій і забезпечити ядерну і радіаційну безпеку в Україні, від якої залежить і глобальна ядерна безпека", - розповів міністр.
Він також зазначив, що атомна генерація залишається базовою для України, водночас ворожі атаки на підстанції несуть загрози і для АЕС, а отже і для ядерної та радіаційної безпеки.
"Зараз атаки зосереджені на меневрових потужностях, але мета ворога - повний блекаут", - наголосив міністр.
Він також додав, що наразі ситуація в Україні в енергетичній сфері значно гірша, ніж у 2022 - 2023 роках.
"Ми готуємося до досить складної ситуації взимку", - зазначив міністр.
"Окрему увагу під час зустрічі було приділено ситуації на окупованій росіянами Запорізькій АЕС та можливим ризикам її чергового знеструмлення.
Наголошувалося на важливій ролі спостережних місій МАГАТЕ для дотримання ядерної і радіаційної безпеки, які працюють не тільки на ЗАЕС, але й на інших українських атомних електростанціях", - йдеться в повідомленні Міненерго.
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