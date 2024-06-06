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Рада в першому читанні підтримала прискорення будівництва мобільних станцій

Четвер, 6 червня 2024, 17:29 - Віктор Волокіта

Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроєкт № 9549, який дасть змогу операторам швидше отримувати дозволи на оренду землі для будівництва мобільних станцій.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. 

Зокрема, як йдеться в повідомленні, це необхідно зробити, щоб забезпечити мобільним зв’язком та 4G національні, міжнародні автошляхи та сільську місцевість. 

У пресслужбі нагадали, що одна з пріоритетних цілей Мінцифри до 2030 року — забезпечити 95% населення якісним мобільним зв’язком. 

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Щоб досягти цієї мети, держава має швидше видавати мобільним операторам дозволи на землю, які необхідні для будівництва мобільних станцій. Сьогодні цей процес відбувається повільно через низку бюрократичних процедур, але в подальшому, з ухваленням законопроєкту, це відбуватиметься швидше", - зазначили в Міністерстві. 

Законопроєкт дозволить:

  • скоротити строки відведення земельних ділянок комунальної та державної власності в середньому з 6 до 3 місяців;
  • використовувати обмежене право користування чужою земельною ділянкою для будівництва на земельних ділянках веж мобільного звʼязку;
  • встановлювати тимчасові технічні засоби і споруди електронних комунікацій. Так прибирається ризик їх демонтажу, оскільки на сьогодні порядок розміщення таких засобів та споруд відсутній.

"Для мінімізації корупційних ризиків у законопроєкті прописано, що використовувати обмежене право користування чужою ділянкою зможуть мобільні оператори, які внесені до реєстру постачальників послуг електронних комунікацій. 

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Його формує та перевіряє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), - додали у Мінцифрі. 

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