Рада в першому читанні підтримала прискорення будівництва мобільних станцій

Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроєкт № 9549, який дасть змогу операторам швидше отримувати дозволи на оренду землі для будівництва мобільних станцій.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, це необхідно зробити, щоб забезпечити мобільним зв’язком та 4G національні, міжнародні автошляхи та сільську місцевість.

У пресслужбі нагадали, що одна з пріоритетних цілей Мінцифри до 2030 року — забезпечити 95% населення якісним мобільним зв’язком.

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Щоб досягти цієї мети, держава має швидше видавати мобільним операторам дозволи на землю, які необхідні для будівництва мобільних станцій. Сьогодні цей процес відбувається повільно через низку бюрократичних процедур, але в подальшому, з ухваленням законопроєкту, це відбуватиметься швидше", - зазначили в Міністерстві.

Законопроєкт дозволить:

скоротити строки відведення земельних ділянок комунальної та державної власності в середньому з 6 до 3 місяців;

використовувати обмежене право користування чужою земельною ділянкою для будівництва на земельних ділянках веж мобільного звʼязку;

встановлювати тимчасові технічні засоби і споруди електронних комунікацій. Так прибирається ризик їх демонтажу, оскільки на сьогодні порядок розміщення таких засобів та споруд відсутній.

"Для мінімізації корупційних ризиків у законопроєкті прописано, що використовувати обмежене право користування чужою ділянкою зможуть мобільні оператори, які внесені до реєстру постачальників послуг електронних комунікацій.

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Його формує та перевіряє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), - додали у Мінцифрі.