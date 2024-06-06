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У Києві негабаритна автівка пошкодила міст

Четвер, 6 червня 2024, 16:22 - Віктор Волокіта

Сьогодні, 6 червня, негабаритний автотранспорт пошкодив шляхопровід, що на перетині просп. Берестейського з Кільцевою дорогою та просп. Академіка Палладіна.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Йдеться про пошкодження балки прогонової будови під шляхопроводом.

У Департаменті зазначили, що наразі фахівці ліквідовують наслідки пошкоджень.

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Там також зазначили, що КП "Київавтошляхміст" звернулося до правоохоронних органів щодо факту пошкодження шляхопроводу.

Наразі рух транспорту цією ділянкою здійснюється в звичайному режимі.

КМДА Київ
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Економічна правда
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