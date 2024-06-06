У Києві негабаритна автівка пошкодила міст
Четвер, 6 червня 2024, 16:22 -
Сьогодні, 6 червня, негабаритний автотранспорт пошкодив шляхопровід, що на перетині просп. Берестейського з Кільцевою дорогою та просп. Академіка Палладіна.
Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.
Йдеться про пошкодження балки прогонової будови під шляхопроводом.
У Департаменті зазначили, що наразі фахівці ліквідовують наслідки пошкоджень.
Реклама:
Там також зазначили, що КП "Київавтошляхміст" звернулося до правоохоронних органів щодо факту пошкодження шляхопроводу.
Наразі рух транспорту цією ділянкою здійснюється в звичайному режимі.
Реклама: