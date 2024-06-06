ДБР розслідує незаконне збагачення начальника львівського КЕВ: арештовані житло та BMW 

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу за підозрою у незаконному збагаченні керівника Квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) Львова полковника Анатолія Нанівського.

Про це пише NGL.media.

Видання зазначає, що судячи з декларації Нанівського за 2023 рік, він отримав за рік на посаді начальника КЕВу Львова 523,9 тис. грн зарплати та ще 256,8 тис. грн пенсії.

Його дружина Елла Нанівська працює у львівській школі, де торік заробила 207,3 тис. грн. А 23-річна донька Вероніка Нанівська вчиться у Львівському медуніверситеті, де отримала 115,3 тис. грн стипендії, а також підробляє у лікарні швидкої медичної допомоги, де за минулий рік заробила 27,1 тис. грн.

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Слідчі ДБР вважають, що ці доходи – не єдине джерело прибутків сім’ї Нанівського, і він отримує хабарі від підрядників на ремонтах та постачанні товарів для військових частин, а свої неофіційні доходи вкладає в придбання нерухомості.

Наприклад, за версією слідства, саме за хабарі донька полковника у 2022 придбала права на квартиру площею 100 м2 у новобудові на вул. Лінкольна у Львові, на яку торік оформила право власності. Личаківський районний суд Львова уже наклав арешт на квартиру Вероніки Нанівської.

Також слідство вважає, що Нанівський використовує свого близького родича, військовослужбовця Романа Рудніцького, для оформлення частини придбаного на нелегальні доходи майна.

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Наприклад, у червні 2023 року донька Нанівського уклала договір про іпотеку з Рудніцьким, нібито позичивши йому 100 тисяч доларів. Предметом іпотеки став будинок в Брюховичах площею 178,1 м2 та ділянка під ним площею 0,1 га. Якщо Рудніцький не віддасть борг, то будинок з землею офіційно перейде у власність Вероніки Нанівській.

Окрім того, цього року Рудніцький став власником автомобіля BMW X3. Слідчі ДБР вважають, що цей автомобіль Анатолій Нанівський придбав для доньки і лише записав його на Рудніцького.

У кінці травня Личаківський районний суд Львова наклав арешт на цей автомобіль, а також на закладений в іпотеку будинок Рудніцького разом з землею у Брюховичах.

У розмові з NGL.media полковник Нанівський заявив, що вперше чує як про кримінальну справу щодо нього, так і про договір іпотеки між його донькою і Романом Рудніцьким на 100 тисяч доларів.

Економічна правда