БЕБ припинило діяльність мережі підпільних покерних клубів на Львівщині
Четвер, 6 червня 2024, 14:05 -
Детективи ТУ БЕБ у Львівській області припинили діяльність мережі підпільних покерних клубів.
Про це повідомляє пресслужба бюро.
Встановлено, що група осіб під виглядом турнірів зі спортивного покеру організувала нелегальну діяльність покерних клубів, де проводила платні кеш-ігри.
"Детективи БЕБ провели обшуки у двох орендованих нежитлових приміщеннях у місті Львові та вилучили покерні столи, компʼютерну техніку, клубні карти, готівку, чорнові записи, документацію та інші речі, які мають доказове значення", - йдеться у повідомленні.
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Орієнтовна вартість вилученого становить 1,3 млн грн. Наразі учасникам організованої групи повідомлено про підозру.
Економічна правда.
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