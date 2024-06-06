Росіяни зруйнували ще один гіпермаркет "Епіцентр" у Херсоні

ДСНС

У ніч проти четверга внаслідок чергового російського обстрілу в Херсоні зруйновано ТЦ "Епіцентр", жертв і постраждалих немає.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на реліз компанії.

Зазначається, що об'єкт не працював із травня минулого року, коли його було сильно пошкоджено артилерійським обстрілом, тоді атака призвела до загибелі трьох співробітників компанії. Обстріл цієї ночі спричинив масштабну пожежу, жертв і постраждалих вдалося уникнути.

Після перших влучень у торговельному центрі спрацювала система пожежогасіння, проте її потужностей не вистачило через високу щільність обстрілу. Співробітники ДСНС, які боролися з вогнем, були змушені припиняти роботу через ризик повторних ударів. У результаті торговий центр загальною площею 16,6 тис. кв. м згорів.

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Це вже другий ТЦ "Епіцентр" у Херсоні, знищений ворогом. На початку лютого 2023 року через потужний артилерійський обстріл вщент згорів "Епіцентр" площею 20,5 тис. кв. м.

Нагадаємо:

Російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, було відомо про 2 загиблих і 35 постраждалих.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей.

Економічна правда.