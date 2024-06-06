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Рада надала Держспецзв’язку тимчасову можливість закуповувати дрони, РЕБи та боєприпаси 

Четвер, 6 червня 2024, 12:13 - Віктор Волокіта
 
GETTY IMAGES

Верховна Рада прийняла законопроект #11144 щодо можливості Держспецзв’язку тимчасово, на час воєнного стану, здійснювати закупівлю дронів, РЕБів, боєприпасів (які використовують із дронами) для потреб оборони.

Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

За законопроект проголосувало 275 депутатів.

"Це тимчасова міра. Буде до моменту, поки Міноборони не побудує інфраструктуру для того, щоб перебрати на себе (агенцію з закупівель) цю функцію" - написав нардеп. 

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