Рада надала Держспецзв’язку тимчасову можливість закуповувати дрони, РЕБи та боєприпаси
Четвер, 6 червня 2024, 12:13 -
Верховна Рада прийняла законопроект #11144 щодо можливості Держспецзв’язку тимчасово, на час воєнного стану, здійснювати закупівлю дронів, РЕБів, боєприпасів (які використовують із дронами) для потреб оборони.
Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.
За законопроект проголосувало 275 депутатів.
"Це тимчасова міра. Буде до моменту, поки Міноборони не побудує інфраструктуру для того, щоб перебрати на себе (агенцію з закупівель) цю функцію" - написав нардеп.
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Економічна правда
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