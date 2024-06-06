В "Укрнафті" розповіли, на що витратять частину коштів з 300 млн євро від ЄБРР

"Укрнафта" за підтримки ЄБРР розпочне будівництво потужностей маневрової генерації електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

В повідомленні йдеться, що в середньостроковій перспективі це дасть змогу підтримати енергосистему України, що постраждала від атак російських терористів.

Нагадаємо, 5 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписав меморандум з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо про те, що Європейський банк реконструкції та розвитку акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України.

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Ці кошти будуть розподілені між державними енергетичними компаніями, серед яких і "Укрнафта" (інші дві компанії - "Укренерго", "Укргідроенерго").

"Йдеться про зведення нової, більш ефективної та екологічної розподільчої генерації. Це газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції, робота яких, зокрема, дозволить зробити вклад у покриття втрачених потужностей", - зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

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Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії ЄБРР надав Україні 4 млрд євро фінансування.

Економічна правда