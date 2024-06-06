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Зіткнення потягів у Чехії: через аварію один з потягів УЗ затримається на 10 годин

Четвер, 6 червня 2024, 12:21 - Артур Крижний
 
MF DNES

У поїздах, які затримуються через аварію в Чехії, прямують 242 пасажири, один з поїздів прямуватиме із затримкою у 10 годин.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Наразі у поїздах, які затримуються через аварію в Чехії, прямують 138 пасажирів до Перемишля та 104 пасажир до Чопа", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поїзд до Перемишля вже вирушив із Пардубіце (Чехія). Він прямуватиме із затримкою до 10 годин.

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"Укрзалізниця з друзями з World Central Kitchen вже готується зустріти, нагодувати та розвезти пасажирів з Перемишля та Чопа по Україні", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо:

Пізно увечері 5 червня у центрі Пардубіце сталося лобове зіткнення пасажирського експреса RegioJet 1021 з понад 300 пасажирами, що прямував з Праги на схід Словаччини, і вантажного потяга ČD Cargo.

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У Міністерстві закордонних справ повідомили, що через лобове зіткнення потягів у Чехії, один з яких – пасажирський експрес з причепними вагонами до Чопа, загинули дві громадянки України. 

Економічна правда.

Укрзалізниця Чехія транспорт
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