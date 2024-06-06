Глобальні інвестиції в чисту енергетику досягнуть 2 трильйонів доларів у 2024 році

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Цього року глобальні інвестиції в технології та інфраструктуру екологічно чистої енергетики сягнуть $2 трлн, що вдвічі більше, ніж у викопні види палива.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Очікується, що загальний обсяг інвестицій в енергетику вперше перевищить $3 трлн у 2024 році, йдеться у щорічному звіті МЕА "Світові інвестиції в енергетику".

Близько 2 трильйонів доларів буде спрямовано на чисті технології - включаючи відновлювані джерела енергії, електромобілі, ядерну енергетику, мережі, сховища, паливо з низьким рівнем викидів, підвищення ефективності та теплові насоси, - а решта - на газ, нафту та вугілля.

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Сукупні інвестиції у відновлювану енергетику та енергомережі вперше перевищили суму, витрачену на викопні види палива, у 2023 році.

"На кожен долар, який сьогодні витрачається на викопне паливо, майже два долари інвестується в чисту енергетику, - сказав виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль.

"Зростання витрат на чисту енергію підкріплене сильною економікою, постійним скороченням витрат і міркуваннями енергетичної безпеки", - додав він.

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Економічна правда.