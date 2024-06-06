У травні українці зареєструвани на 26% більше вживаних авто: що обирали найчастіше

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Впродовж травня український автопарк поповнили понад 19 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з травнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 26%.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Водночас відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 2%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 49%, а також:

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дизельні – 23%;

електромобілі – 17%;

авто з ГБО – 6%;

гібриди – 5%.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf - 1049 од.;

Renault Megane - 806 од.;

Skoda Octavia - 640 од.;

Volkswagen Passat - 569 од.;

Volkswagen Tiguan - 552 од.;

Nissan Leaf - 492 од.;

Nissan Rogue - 482 од.;

Audi Q5 - 457 од.;

Tesla Model 3 - 404 од.;

Audi A4 - 397 од.

Середній вік вживаних машин, що у травні перейшли на українські номери, становить 9 років.

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Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 95 тис. уживаних легковиків, що на 36% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Економічна правда.