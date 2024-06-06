У травні українці зареєструвани на 26% більше вживаних авто: що обирали найчастіше
Впродовж травня український автопарк поповнили понад 19 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з травнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 26%.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Водночас відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 2%.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 49%, а також:
- дизельні – 23%;
- електромобілі – 17%;
- авто з ГБО – 6%;
- гібриди – 5%.
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf - 1049 од.;
- Renault Megane - 806 од.;
- Skoda Octavia - 640 од.;
- Volkswagen Passat - 569 од.;
- Volkswagen Tiguan - 552 од.;
- Nissan Leaf - 492 од.;
- Nissan Rogue - 482 од.;
- Audi Q5 - 457 од.;
- Tesla Model 3 - 404 од.;
- Audi A4 - 397 од.
Середній вік вживаних машин, що у травні перейшли на українські номери, становить 9 років.
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 95 тис. уживаних легковиків, що на 36% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Економічна правда.