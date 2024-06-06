Всі розділи
Укр / Рус

У травні українці зареєструвани на 26% більше вживаних авто: що обирали найчастіше

Четвер, 6 червня 2024, 09:48 - Артур Крижний
 
Getty Images

Впродовж травня український автопарк поповнили понад 19 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з травнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 26%.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Водночас відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 2%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 49%, а також:

Реклама:
  • дизельні – 23%;
  • електромобілі – 17%;
  • авто з ГБО – 6%;
  • гібриди – 5%.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • Volkswagen Golf - 1049 од.;
  • Renault Megane - 806 од.;
  • Skoda Octavia - 640 од.;
  • Volkswagen Passat - 569 од.;
  • Volkswagen Tiguan - 552 од.;
  • Nissan Leaf - 492 од.;
  • Nissan Rogue - 482 од.;
  • Audi Q5 - 457 од.;
  • Tesla Model 3 - 404 од.;
  • Audi A4 - 397 од.

Середній вік вживаних машин, що у травні перейшли на українські номери, становить 9 років.

Реклама:

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 95 тис. уживаних легковиків, що на 36% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Економічна правда.

авто попит Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Від системи "Шлях" відключили ще 7 перевізників, чиї водії не повернулися до України 4 червня 2024, 19:18
В Україні помітно збільшилась частка гібридних автівок: хто лідер 4 червня 2024, 12:10
Підсумки травня: які авто мали попит серед українців найбільше 3 червня 2024, 09:56
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті