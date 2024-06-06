Нафта зросла на тлі очікування, що ФРС США знизить процентні ставки

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Ціни на нафту зросли на тлі очікувань того, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки у вересні, хоча раніше збільшення цін було обмежено збільшенням запасів нафти і палива у США і плану ОПЕК+ щодо збільшення пропозиції.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 31 цент, або на 0,40%, до 78,72 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate піднялися на 41 цент, або на 0,55%, до 74,48 долара.

Згідно з опитуванням Reuters, проведеним з 31 травня по 5 червня, майже дві третини економістів прогнозують зниження процентних ставок у вересні, що компенсує нещодавні "ведмежі" новини про пропозицію.

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Нижчі відсоткові ставки зменшують вартість запозичень, що може стимулювати економічну активність і підвищити попит на нафту.

Однак рішення ФРС щодо процентних ставок ще не є остаточним, оскільки активність у секторі послуг США, на який припадає переважна частина економічного виробництва країни, повернулася до зростання в травні після скорочення в попередньому місяці. Це потенційно може послабити аргументацію на користь зниження процентних ставок.

Економічна правда.

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