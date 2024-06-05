Доходи РФ від нафти зросли на 50% у травні, бо країна адаптується до санкцій - Bloomberg

Bloomberg

У травні надходження від продажу нафти до державного бюджету Росії зросли майже на 50% порівняно з минулим роком, оскільки ціни на нафту зросли, а країна адаптувалася до міжнародних санкцій.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з розрахунками Bloomberg, податки з продажу нафти зросли до 7,1 мільярда доларів минулого місяця. Загальні надходження від нафтогазової галузі зросли на 39% до 9 мільярдів доларів.

Зростання доходів пояснюється вищими цінами на Urals, основну експортну марку російської нафти. Міністерство фінансів РФ розрахувало травневі податки на основі ціни Urals у $74,98 за барель, порівняно з $58,63 рік тому. Знижка Urals до світового еталону Brent звузилася, навіть попри обмеження ціни, накладене країнами "Великої сімки".

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Західні санкції спрямовані на скорочення припливу нафтодоларів, ключових для фінансування війни Кремля проти України, шляхом обмеження доступу до західних послуг з доставки та страхування, зберігаючи при цьому російську нафту на світовому ринку. Москва адаптувалася до обмежень, включаючи заборону Європейського Союзу на імпорт російської нафти, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і продаючи свою нафту азійським клієнтам.