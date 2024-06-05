У Дніпрі викрили експрацівників банку, які заволоділи 60 мільйонами вкладників

У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру трьом експрацівникам банку, які шахрайським шляхом заволоділи 60 млн грн вкладників.

Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом експрацівникам однієї із банківських установ м. Дніпра. За даними слідства, організатор групи - начальник відділення банку спільно з головним фахівцем та касиром налагодили шахрайську схему заволодіння грошовими коштами вкладників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що шляхом обману та зловживання довірою вони пропонували клієнтам відкрити депозитні рахунки із завищеною відсотковою ставкою. Використовуючи підроблені документи, підозрювані закривали банківські угоди від імені потерпілих і знімали готівку з їхніх рахунків.

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Коли клієнти цікавились станом рахунків, працівники банку надавали їм фіктивні довідки з наявністю коштів на них. На даний час встановлена причетність підозрюваних до 114 епізодів шахрайства на загальну суму понад 60 млн грн.

Двом підозрюваним вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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Економічна правда.