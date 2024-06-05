Рада бізнес-омбудсмена назвала топ-3 турбот бізнесу 

У I кварталі 2024 року до Ради бізнес-омбудсмена надійшло 345 звернень, з яких установа закрила 162 справи.

Про це йдеться у звіті Ради бізнес-омбудсмена, який був опублікований 5 червня.

У четвертому кварталі 2023 р їх було трохи менше.

У топ-3 турбот бізнесу знову опинились податкові питання (60%), дії правоохоронних органів (14%) та митні питання (7%).

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На початку 2024 року Рада бізнес-омбудсмена провела круглий стіл за участі Офісу Генерального прокурора та провідних бізнес-асоціацій. Подія, що припала на дні після резонансного затримання генерального директора Concorde Capital Ігоря Мазепи, стала важливим кроком на шляху до розбудови та підтримання регулярного діалогу правоохоронної гілки з бізнесом.

"Ключовим має стати підхід "спершу консультування", який означатиме відхід від архаїчних каральних для підприємців практик через попередження та виправлення можливих помилок", — наголошує бізнес-омбудсмен Роман Ващук на зустрічах з українськими урядовцями.

У 2024 року Рада провела провела розслідування щодо податкових перевірок, що були основним джерелом скарг від бізнесу, які надійшли до установи за останні місяці.

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Рада з’ясувала, що 99+% податкових надходжень забезпечуються саме за рахунок добровільної сплати податків, а частка надходжень від донарахувань, визначених в результаті перевірок, за останні 6 років не досягала і 1%.

"Податкові перевірки ділова спільнота сприймає як фіскально-каральний інструмент держави. Про це свідчить й низький рівень довіри як до центрального апарату ДПС – 19%, так і до регіональних податкових органів – 13%", - йдеться у звіті.

"Старі "довоєнні" проблеми бізнесу знову повернулись у порядок денний Ради", - також йдеться в повідомленні

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Економічна правда