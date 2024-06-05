Росія пошкодила понад 200 тисяч будинків за час війни в Україні - NYT

Супутники зафіксували понад 210 000 пошкоджених будівель через війну Росії в Україні.

Про це повідомляє видання The New York Times.

"З початку війни супутники зафіксували понад 210 000 пошкоджених будівель в Україні. Близько половини з них - на Донбасі", - пише видання.

NYT

Зазначається, що в Україні зруйновано більше будівель, ніж якби кожну будівлю на Мангеттені (Нью-Йорк) зрівняли з землею чотири рази. Частини України, віддалені одна від одної на сотні кілометрів, виглядають як Дрезден чи Лондон після Другої світової війни, або як сектор Газа після піврічних бомбардувань.

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Крім того, понад 900 шкіл, лікарень, церков та інших установ були пошкоджені або зруйновані, як показує аналіз, попри те, що ці об'єкти повинні бути захищені Женевською конвенцією.

Економічна правда.