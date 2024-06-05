США та їхні партнери розглядають шляхи використання заморожених активів РФ для України

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США та їхні союзники продовжують розглядати варіанти використання блокованих активів РФ для допомоги Україні.

Про це заявив помічник глави Мінфіну США з міжнародних фінансів Брент Нейман, пише "Інтерфакс-Україна".

"Партнери України по G7 докладають зусиль, щоб розглянути всі можливі шляхи, за допомогою яких заморожені російські активи можна використати на підтримку України", - йдеться в заяві Неймана, оприлюдненій на сайті Мінфіну США.

Він нагадав, що раніше країни ЄС схвалили план з використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні.

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"Ми з партнерами нині досягаємо прогресу у вивченні способів узяти цю ініціативу за основу й вже просто зараз надати Україні ще вагоміший обсяг коштів", - зазначив Нейман.

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Нагадаємо:

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Міністри фінансів G7 підтримали ідею надання Україні кредиту, забезпеченого прибутками від заморожених російських активів, з метою забезпечення фінансування Києва після 2024 року.

Економічна правда.