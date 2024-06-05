США та їхні партнери розглядають шляхи використання заморожених активів РФ для України
США та їхні союзники продовжують розглядати варіанти використання блокованих активів РФ для допомоги Україні.
Про це заявив помічник глави Мінфіну США з міжнародних фінансів Брент Нейман, пише "Інтерфакс-Україна".
"Партнери України по G7 докладають зусиль, щоб розглянути всі можливі шляхи, за допомогою яких заморожені російські активи можна використати на підтримку України", - йдеться в заяві Неймана, оприлюдненій на сайті Мінфіну США.
Він нагадав, що раніше країни ЄС схвалили план з використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні.
"Ми з партнерами нині досягаємо прогресу у вивченні способів узяти цю ініціативу за основу й вже просто зараз надати Україні ще вагоміший обсяг коштів", - зазначив Нейман.
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Нагадаємо:
Міністри фінансів G7 підтримали ідею надання Україні кредиту, забезпеченого прибутками від заморожених російських активів, з метою забезпечення фінансування Києва після 2024 року.
Економічна правда.