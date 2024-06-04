Уряд затвердив залучення $2 мільярдів пільгових кредитів від Південної Кореї на відбудову

Уряд 4 червня затвердив Проект Закону України "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Республіки Корея стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) на 2024-2029 роки".

Про це повідомляє Мінекономіки.

Ухвалення цього законопроекту необхідне для набрання чинності Рамкової угоди стосовно кредитів від EDCF на 2024-2029 роки на суму 2,1 млрд доларів, підписаної 19 квітня 2024 року у Вашингтоні (США).

"Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю обладнання та на проекти відновлення, що реалізовуватимуться державою або державними компаніями, з отриманою державною гарантією, а також на фінансування державного бюджету. Отримання Україною довгострокових та дешевих кредитів сприятиме відновленню виробничого потенціалу та створенню нових робочих місць", – пояснила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Рамкова угода набирає чинності з дати отримання сторонами дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Рамковою угодою.

Наступним етапом буде підготовка до реалізації потенційно відібраних корейською стороною проектів із запланованим обсягом фінансування 2,1 млрд дол. США.

Для кожного окремого проекту укладатимуться окремі договори, які будуть визначати суму, терміни та умови надання пільгових позик.

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Відповідно до Угоди на першому етапі такі кредити можуть бути залучені на постачання обладнання. З 2025 року буде можливість залучати інфраструктурні кредити на відбудову.

Угоду стосовно кредитів від EDCF підписали Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко та Посол Кореї в Україні Кім Хьонг 13 вересня 2023 року.

Документ був ратифікований Верховною Радою України 21 грудня 2023 року.

Нагадаємо:

Фонд співробітництва в економічному розвитку (EDCF) заснований Урядом Республіки Корея з метою сприяння економічному співробітництву між Кореєю та країнами, що розвиваються. Фонд надає фінансову підтримку країнам-партнерам для їх промислового розвитку та економічної стабільності.

Економічна правда.