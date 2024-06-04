Європейські сталеварні компанії можуть не досягти кліматичних цілей, попри мільярдні субсидії

Європейська сталеливарна промисловість ризикує не досягти амбітних цілей з вповільнення глобального потепління, попри обіцянки урядів виділити мільярди євро допомоги.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Європейська комісія погодила виділення понад 8 млрд євро у вигляді грантів найбільшим виробникам сталі для підтримки інвестицій у зелене виробництво ще у 2022 році.

Попри субсидії, дослідницькі групи з питань клімату стверджують, що європейські виробники сталі все ще не досягають цілей зі скорочення викидів, що в ідеалі дозволило б їм обмежити глобальне потепління на 1,5 градуса за Цельсієм.

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За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, до 2050 року світовий попит на сталь зросте більш ніж на третину порівняно з 2020 роком. І щоб досягти нульового рівня викидів, промисловість робить ставку на використання установок прямого відновлення заліза у поєднанні з електродуговими печами.

Всупереч обіцянкам державної допомоги, другий найбільший виробник сталі у світі ArcelorMittal, зазначає, що компанія ще не використала жодного євро допомоги. Гроші стануть доступними коли почнеться будівництво проєкту, і залежать від переходу на зелений водень.

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Чотирьом європейським кредиторам загрожують штрафи за недотримання термінів, встановлених Європейським центральним банком для оцінки їхньої схильності до кліматичних ризиків.