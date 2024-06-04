ChatGPT частково не працює через масштабний збій

Down Detector

Уранці у вівторок, 4 червня, користувачі ChatGPT почали скаржитися, що не можуть запустити чат від OpenAI в браузері Chrome.

За даними сайту Down Detector, користувачі з усього світу почали масово жалітися на проблеми з доступом до сайту OpenAI близько о 10 ранку за київським часом.

За даними видання dev.ua, вже авторизовані користувачі під час спроби шукати й ставити запити отримують повідомлення "Внутрішня помилка сервера". Преміум передплатники також відчувають проблеми з підключенням.

Проблеми з доступом не у всіх користувачів. Деякі все ще можуть використовувати сервіс у звичайному режимі. Однак вони зазначають, що деякі запити генеруються повільно, а у відповідях трапляються галюцинації (коли ШІ починає вигадувати факти).

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Економічна правда.