Всі розділи
Укр / Рус

Запоріжсталь у травні скоротила обсяги виробництва основної продукції на 11%

Вівторок, 4 червня 2024, 11:17 - Артур Крижний
 
Getty Images

Обсяги виробництва сталі, чавуну та прокату на меткомбінаті "Запоріжсталь" у травні в середньому скоротилися на 11,4% відносно квітневих показників.

Про це повідомила пресслужба підприємства.

"У травні 2024 року на "Запоріжсталі" вироблено 240,0 тис. тонн чавуну, 240,2 тис. тонн сталі, відвантажено 204,0 тис. тонн прокату", - йдеться в повідомленні.

У порівнянні з квітнем цього року виробництво чавуну скоротилося на 9,4% (у квітні було вироблено 265,0 тис. тонн), сталі – на 13,7% (у квітні – 278,4 тис. тонн), прокату – на 11,1% (відвантажено у квітні 229,4 тис. тонн).

Реклама:

Загалом за 5 місяців 2024 року на підприємстві було вироблено 1,29 млн тонн чавуну, 1,25 млн тонн сталі, відвантажено 1,05 млн тонн прокату.

Економічна правда.

сталь Запоріжжя виробництво
Реклама:
Матеріали за темою
Виробництво сталі в Україні зросло у квітні на 25% відносно минулого року 9 травня 2024, 12:56
"Метінвест" за 9 місяців цього року скоротив виробництво сталі й чавуну на понад 40% 15 листопада 2023, 17:38
Натякають на корупцію: "Запоріжсталь" відкрила подробиці щодо сталі для тризуба "Батьківщині-Матері" 28 липня 2023, 12:46
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті