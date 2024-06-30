У Китаї після тестового запуску розбилась космічна ракета Tianlong-3

У мережі ширяться відео падіння ракети компанії Beijing Tianbing Technology Co "Tianlong-3", вона приземлилась у горбистій місцевості міста Гун'ї в центральному Китаї.

Про це йдеться у повідомленні Beijing Tianbing Technology Co, передає Reuters.

У заяві китайської компанії зазначають, що перший ступінь розроблюваної ракети "ianlong-3" відірвався від стартового майданчика під час випробування через структурну несправність і приземлився в горбистій місцевості міста Гун'ї в центральному Китаї.

🚨🚀 ¡NO SABEN ATAR AL COHETE! En China🇨🇳 un cohete Tianlong-3 (primera etapa) ha salido volando mientras realizaban una prueba de encendido estático. Ha caído muy cerca de zonas habitadas, por suerte no han habido víctimas.pic.twitter.com/RK6CJB1lhS Реклама: June 30, 2024

Повідомлень про жертви не надходило, йдеться в заяві Beijing Tianbing, також відомої як "Космічний піонер".

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Економічна правда