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У Китаї після тестового запуску розбилась космічна ракета Tianlong-3

Неділя, 30 червня 2024, 15:45 - Володимир Тунік-Фриз

У мережі ширяться відео падіння ракети компанії Beijing Tianbing Technology Co "Tianlong-3", вона приземлилась у горбистій місцевості міста Гун'ї в центральному Китаї.

Про це йдеться у повідомленні Beijing Tianbing Technology Co, передає Reuters.

У заяві китайської компанії зазначають, що перший ступінь розроблюваної ракети "ianlong-3" відірвався від стартового майданчика під час випробування через структурну несправність і приземлився в горбистій місцевості міста Гун'ї в центральному Китаї.

Повідомлень про жертви не надходило, йдеться в заяві Beijing Tianbing, також відомої як "Космічний піонер".

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Економічна правда

Китай космічна галузь технології
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