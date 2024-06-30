Прокуратура не змогла через суд виселити з Києво-Могилянської академії трапезну ексректора

Трапезна "Академія" в приміщенні Національного університету "Києво-Могилянська академія" Фото Kyivmaps.com

Господарський суд міста Києва закрив справу про "виселення" ТОВ "Академія Плюс" з орендованого приміщення Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Про це свідчить червневе рішення суду.

У 2024 р. прокуратура в інтересах Міністерства освіти звернулася до суду з позовом до регіонального відділення Фонду держмайна по місту Києву, ТОВ "Академія плюс" та ФОП Світлана Рисіч.

Правоохоронці позов обґрунтували тим, що у 2004 році ТОВ "Академія плюс" отримало в оренду 670 кв м приміщення "Києво-Могилянської академії" всупереч Закону України "Про освіту" та Державним санітарним правилам.

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Прокуратура звернулася до суду, щоб той визнав недійсним договір оренди, а оскільки частина орендованого приміщення було передано в суборенду, то правоохоронці просили визнати недійсним і договір суборенди.

Крім того, прокуратура намагалася через суд звільнити ТОВ "Академія плюс" з орендованого приміщення та виселити підприємицю Світлану Рисіч.

Як встановив суд, у 2004 році "Академія Плюс" звернулася до регіонального відділення Фонду держмайна з пропозицією укласти договір оренди нежилих приміщень. Йшлося про 670 кв м за адресою: Контрактова площа, 4, навчальний корпус №1 для розміщення об`єкту громадського харчування (їдальні).

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Ця нерухомість перебувала на балансі "Києво-Могилянської академії", яка підтримала пропозицію "Академії Плюс". Не проти було і Міністерство освіти і науки.

27 серпня 2004 Фонд держмайна передав ТОВ "Академія Плюс" у строкове платне користування державне нерухоме майно площею 670 кв м, вартість якого за незалежною оцінкою становила 1,1 млн грн.

В подальшому договір оренди неодноразово подовжувався, а у 2015 році "Академія Плюс" уклала угоду суборенди з Світланою Рисіч щодо 125 кв м приміщення Києво-Могилянської академії (йшлося теж про надання послуг їдальні).

Пізніше стало відомо, що після змін у взаємовідносинах між Міносвіти та академією спірне приміщення навчального закладу почало розглядатися як не освітнім, адже діяльність ТОВ "Академія Плюс" та ФОП Рисіч жодним чином не пов`язана з навчальним процесом. Відтак, як вважає прокуратура, було порушено ч. 5 ст. 63 Закону України "Про освіту" та п. 3.19 Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 призначенню приміщення.

Суд встановив, що в цій частині позовні вимоги прокуратури є законними, обґрунтованими і підлягають задоволенню.

Водночас, як зазначив суд, після відкриття справи у 2024 році "Академія Плюс" повернула орендоване майно "Києво-Могилянській академії", в результаті чого втрачається предмет спору.

Крім того, суд дійшов висновку, що сплив строк давності.

Зокрема, прокуратура наголошувала, що вона, як і Міносвіти, дізналася про порушені права у листопаді 2023 року. Водночас суд встановив, що в матеріалах справи є лист Міністерства освіти від 2004 року, в якому міністерство погоджує передачу в оренду частини приміщення корпусу №1 (Контрактова площа, 4). Таким чином, для Міносвіти перебіг строку позовної давності почався з 2004, тобто з моменту укладення спірного договору, та сплив 2007 року.

В результаті суд повністю відмовив у задоволенні позову і закрив провадження у справі в частині про зобов`язання ТОВ "Академія Плюс" звільнити з оренди орендованого майна та в частині про виселення ФОП Рисіч.

Згідно з Youcontrol, засновниками ТОВ "Академія Плюс", яке було створене у 2004 р., є Міжнародний благодійний фонд Відродження Києво-Могилянської академії, керівником якого є колишній ректор "Києво-Могилянської академії" Брюховецький В'ячеслав Степанович (був ректором до 2007 р.), а також Брюховецький В'ячеслав Степанович, Світлана Матюхіна, Олексій Сагач та Володимир Кобзар. Керівник підприємства – Олег Мурга.

Економічна правда