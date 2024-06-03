Запустився сайт про спонсорів та співучасників російської агресії 

Запустився сайт, присвячений санкціям, запровадженим проти РФ у зв'язку з її агресією проти України.

Про це написав голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Він повідомив, що на сайті представлена інформація про різноманітні обмежувальні заходи, впроваджені міжнародною спільнотою, а також їх вплив на економіку та військовий потенціал рф.

"Користувачі можуть знайти дані про санкції у різних секторах, включаючи фінансовий, енергетичний, військовий та технологічний, а також дізнатися про ініціативи України щодо посилення санкційного тиску на агресора", - написав Єрмак.

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"Невдовзі на Порталі будуть оприлюднені й інші цікаві дані: кораблі та літаки, які перевозять зброю, викрадену українську продукцію та причетні до обходу санкцій, дорогоцінні колекції мистецтва підсанкційних російських олігархів, іноземне технологічне обладнання (зокрема, верстати з ЧПУ), на якому агресор виробляє зброю та багато іншого", - повідомляла раніше пресслужба ГУР Міноборони.

Інформацію з сайту можна подивитися за цим посиланням.

Економічна правда

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