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Запустився сайт про спонсорів та співучасників російської агресії 

Понеділок, 3 червня 2024, 18:21 - Віктор Волокіта

Запустився сайт, присвячений санкціям, запровадженим проти РФ у зв'язку з її агресією проти України. 

Про це написав голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Він повідомив, що на сайті представлена інформація про різноманітні обмежувальні заходи, впроваджені міжнародною спільнотою, а також їх вплив на економіку та військовий потенціал рф. 

"Користувачі можуть знайти дані про санкції у різних секторах, включаючи фінансовий, енергетичний, військовий та технологічний, а також дізнатися про ініціативи України щодо посилення санкційного тиску на агресора", - написав Єрмак. 

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"Невдовзі на Порталі будуть оприлюднені й інші цікаві дані: кораблі та літаки, які перевозять зброю, викрадену українську продукцію та причетні до обходу санкцій, дорогоцінні колекції мистецтва підсанкційних російських олігархів, іноземне технологічне обладнання (зокрема, верстати з ЧПУ), на якому агресор виробляє зброю та багато іншого", - повідомляла раніше пресслужба ГУР Міноборони.

Інформацію з сайту можна подивитися за цим посиланням

Економічна правда

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санкції Міноборони
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