Європейські ціни на газ підскочили до найвищого рівня в цьому році: яка причина

Європейська ціна на газ підскочила до найвищого рівня в цьому році після перебоїв на газопереробному заводі в Норвегії.

Про це повідомляє газета Financial Times.

На Міжконтинентальній біржі ціна європейського бенчмарку TTF перевищила 38 євро за мегават-годину, що є найвищим показником з початку грудня, зростання становить понад 13 відсотків.

FT

Норвегія зараз є найбільшим постачальником природного газу до Європи, і минулого року на неї припадало 30 відсотків поставок блоку, після того, як більшість трубопровідних поставок з Росії було припинено після повномасштабного вторгнення Москви в Україну. Незаплановані відключення в Норвегії все частіше викликають гостру реакцію на ринку.

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Стрибок цін відбувся попри те, що Європа має достатній рівень газу в сховищах. Станом на суботу сховища в ЄС були заповнені більш ніж на 70 відсотків, що є другим найвищим показником для цієї пори року. Європейська комісія має на меті досягти 90-відсоткового заповнення сховищ до листопада, але аналітики вважають, що вони можуть бути заповнені вже влітку.

За словами Вейна Брайана, директора з досліджень європейського газового ринку LSEG, це підкреслює крихкість європейського газового ринку і зростаючу залежність від меншого кола джерел постачання: "До тих пір, поки запаси газу в сховищах не наблизяться до встановленого ЄС рівня, європейські ціни на газ залишатимуться завищеними, вразливими і схильними до підвищеної цінової волатильності через будь-які перебої в постачанні".

Економічна правда.

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