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Минулого тижня підприємці отримали доступних кредитів на понад 2 мільярда

Понеділок, 3 червня 2024, 14:57 - Артур Крижний
 
Getty Images

За минулий тиждень у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 518 пільгових кредитів на загальну суму 2,1 млрд грн, з яких 406 кредитів – від банків державного сектору економіки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 10 534 кредити на 41,3 млрд грн.

За час дії воєнного стану в Україні видано 54 676 кредитів на 218,6 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 40 858 кредитів на 111 млрд грн), з яких станом на 03 червня поточного року:

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  • 19,04 млрд грн – на інвестиційні цілі;
  • 61,34 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;
  • 38,46 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 15,81 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;
  • 57,36 млрд грн – на антивоєнні цілі;
  • 13,3 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми підписано кредитних договорів на 308,2 млрд грн.

Нагадаємо:

Від початку 2024 року 10 тисяч підприємців отримали кредити за програмою "Доступні кредити" на загальну суму 39,2 млрд гривень. 

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Економічна правда.

фінанси кредит підприємництво
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