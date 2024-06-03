Федеральна резервна система США зіткнеться зі значним ризиком втрати своєї незалежності через посилення політичного втручання, якщо Дональд Трамп знову буде обраний президентом.

Про це свідчать результати опитування Bloomberg Markets Live Pulse, пише Форбс Україна.

Втручання у роботу ФРС загрожує підривом довіри інвесторів до центрального банку як регулятора найбільшої економіки світу.

Ключові факти

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44% респондентів заявили, що очікують, що Трамп намагатиметься політизувати центральний банк або обмежити його повноваження, якщо він повернеться до Білого дому.

Загалом вони оцінили ймовірність втрати ФРС своєї незалежності за другої можливої каденції Трампа в 40%.

Спроба обмежити незалежність центробанку, ймовірно, потрясе фінансові ринки. Це загрожує підривом довіри інвесторів до ФРС як регулятора найбільшої економіки світу і зробить її вразливою до політичного тиску з вимогою знизити процентні ставки, зазначає агентство.

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Таке занепокоєння особливо актуальне зараз, коли ФРС утримує базову ставку на більш ніж двадцятирічному максимумі, щоб стримати інфляцію і не допустити перегріву економіки, зазначає Bloomberg.

Ринки облігацій зазнають потрясінь у разі перемоги Трампа на виборах. Близько 24% з 484 учасників опитування MLIV Pulse заявили, що перемога Трампа негайно призведе до зростання прибутковості 10-річних казначейських облігацій більш ніж на 25 базисних пунктів, а ще 23% вважають, що найбільш вірогідним результатом буде більш скромне зростання. Трохи менше чверті респондентів вважають, що дохідність дещо знизиться.

Більше третини респондентів заявили, що Трамп, швидше за все, використовуватиме соцмережі та публічні виступи, щоб зачепити ФРС, хоча 14% очікують, що він спробує понизити Павелла в посаді до закінчення терміну його повноважень у 2026 році.

"Ринок облігацій, швидше за все, сколихне будь-яка реальна атака на незалежність ФРС, що матиме негативні наслідки для акцій", – вважає Діана Свонк, головний економіст KPMG LLP.