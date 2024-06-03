Світові авіакомпанії підвищили прогноз прибутку через рекордну кількість подорожей

Reuters

Світові авіакомпанії підвищили свій прогноз прибутку на 2024 рік до 30,5 мільярдів доларів, оскільки кількість мандрівників буде рекордною.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Міжнародна асоціація повітряного транспорту заявила, що очікує, що цього року світова галузь отримає $30,5 млрд прибутку, що перевищує переглянутий у бік збільшення прогноз у $27,4 млрд у 2023 році, оскільки перевізники стримують базові витрати на оплату праці, незважаючи на нещодавні страйки.

Це лише через чотири роки після того, як галузь зазнала збитків у розмірі $140 млрд у 2020 році внаслідок пандемії, і це вище прогнозу на 2024 рік у розмірі $25,7 млрд, оприлюдненого в грудні.

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"Ситуація краща, ніж ми очікували, особливо в Азії", - сказав генеральний директор Віллі Волш в інтерв'ю Reuters.

Однак авіакомпанії попередили, що їхня здатність задовольнити значне зростання попиту на авіаперевезення стримується перебоями в глобальних ланцюжках поставок, в тому числі в поставках їхніх власних літаків.

Очікується, що дохідність пасажирів - або середня сума, яку платить пасажир за політ на одну милю - зросте на 3,2% порівняно з 2023 роком, повідомляє ІАТА у своєму економічному прогнозі, який виходить двічі на рік. Частково це пов'язано з тим, що зростання пропускної спроможності обмежене, що призводить до підвищення середніх тарифів.

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На противагу цьому, відповідний показник для вантажних перевезень, як очікується, впаде на 17,5% у 2024 році, оскільки ринки вантажних перевезень повертаються до нормального стану після бурхливого зростання під час пандемії.

Економічна правда.