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Підсумки травня: які авто мали попит серед українців найбільше

Понеділок, 3 червня 2024, 09:56 - Артур Крижний
 
Getty Images

У травні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер Toyota RAV-4. 

Про це повідомляє "Укравтопром".

"Продажі Toyota RAV-4 взагалі перебільшили травневі результати будь-якої марки", - йдеться у повідомленні.

Так, десятком найпопулярніших моделей авто було сформовано більше третини травневого ринку нових легковиків.

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До ТОП-10 легковиків місяця увійшли:

  • Toyota RAV-4 - 475 од.;
  • Renault Duster - 391 од.;
  • Mitsubishi L200 - 152 од.;
  • Kia Sportage - 148 од.;
  • Mazda CX5 - 125 од.;
  • Skoda Kodiaq - 121 од.;
  • Toyota Camry - 114 од.;
  • Suzuki SX4 - 113 од.;
  • Volkswagen ID.4 - 110 од.;
  • BMW X5 - 109 од.

Економічна правда.

авто Укравтопром Україна попит
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