Підсумки травня: які авто мали попит серед українців найбільше
Понеділок, 3 червня 2024, 09:56 -
У травні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер Toyota RAV-4.
Про це повідомляє "Укравтопром".
"Продажі Toyota RAV-4 взагалі перебільшили травневі результати будь-якої марки", - йдеться у повідомленні.
Так, десятком найпопулярніших моделей авто було сформовано більше третини травневого ринку нових легковиків.
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До ТОП-10 легковиків місяця увійшли:
- Toyota RAV-4 - 475 од.;
- Renault Duster - 391 од.;
- Mitsubishi L200 - 152 од.;
- Kia Sportage - 148 од.;
- Mazda CX5 - 125 од.;
- Skoda Kodiaq - 121 од.;
- Toyota Camry - 114 од.;
- Suzuki SX4 - 113 од.;
- Volkswagen ID.4 - 110 од.;
- BMW X5 - 109 од.
Економічна правда.
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