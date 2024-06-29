Amazon переманює співзасновників стартапу Adept, аби посилити роботу над ШІ
Amazon найняв співзасновників стартапу штучного інтелекту Adept і частину його команди аби посилити свої позиції на ринку ШІ.
Про це повідомляє Reuters.
Стартап Adept родом із Сан-Франциско зібрав понад 410 мільйонів доларів і оцінюється в понад 1 мільярд доларів. Там вже призначили нового генерального директора.
У п'ятницю в блозі Adept повідомив, що співзасновник і генеральний директор Девід Луан, а також кілька інших співзасновників і співробітників переходять на роботу в Amazon.
Ця угода привернула увагу Федеральної торгової комісії вивчає, чи не була угода спробою обійти вимоги щодо розкриття інформації про злиття, повідомило джерело Reuters.
У Adept заявилт, що продовжуватимуть працювати незалежно від Amazon. Amazon платитиме Adept ліцензійний збір за використання деяких технологій, які допомагають автоматизувати бізнес-функції. Представник Amazon відмовився розкрити умови угоди.
За повідомленням Reuters, Amazon інвестує в підготовку амбітної великої мовної моделі, сподіваючись, що вона зможе конкурувати з топ-моделями OpenAI і Alphabet, що підтримуються Microsoft.
Нагадаємо:
Щоб протистояти китайським сервісам Temu та Shein, американський Amazon планує створити свій сервіс доставки товарів з Китаю.
Економічна правда