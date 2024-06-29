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РФ атакувала понад 120 об’єктів української інфраструктури в п’ятницю

Субота, 29 червня 2024, 10:00 - Українська правда

За добу російською армією в Україні були атаковані 110 населених пунктів та 129 об’єктів інфраструктури.

Джерело: Міноборони

Деталі: За інформацією Ситуаційного центру Міністерства оборони, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 13 областей України.

Загарбники атакували з різних видів озброєння – міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація.

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Українська правда 

війна інфраструктура
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