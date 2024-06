В Маямі відбувся український благодійний забіг Vyshyvanka Run 2024 

28 червня, у День Конституції України, на Східному узбережжі Америки, в Маямі, вперше відбувся масштабний благодійний забіг у вишиванках, який є продовженням однойменного українського проєкту, що започаткованого понад 10 років тому у Києві.

Забіг проходив на території кампусу Florida International University (FIU). Захід відвідали 400 гостей, та 150 спортсменів, які змагалися на дистанціях 5 і 10 км, та дитячій дистанції 200 метрів. Переможці були відзначені спеціальними нагородами, виготовленими в Україні.

Основним меценатом заходу виступив освітній бізнес-проєкт BigMoney University. Всі 100% реєстраційних внесків та пожертв від учасників та партнерів були спрямовані на підтримку медичних потреб Збройних сил України.

На зібрані кошти вже придбано пікап та засоби тактичної медицини для 47 ОМБР, яка починала контрнаступ на Запорізькому напрямку, а тепер мужньо тримає оборону на 0 і потребує постійної підтримки.

Генеральним партнером забігу став популярний місцевий заклад All You Need. Також подію підтримали представники українського бізнесу, що наразі розвиваються в Америці, серед яких Klean Sweets, Framer’s Milk, LifeWay, GiGi flowers, Brand Mamas, Florida4Ukraine, VladiCucina.

Меценати та організатори зазначили, що Vyshyvanka Run стане щорічною подією, яка проводитиметься в різних містах США для підтримки української культури та спорту.