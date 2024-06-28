Один із найбільших продуктових ритейлерів почав брати чайові

Група компаній Fozzy Group запустила проєкт із чайовими для працівників "Сільпо". Наразі проєкт масштабували у 95 магазинах.

Про це пише NV Бізнес із посиланням на пресслужбу Fozzy Group.

Зазначається, що проєкт отримав схвальні відгуки від гостей. "Проєкт з чайовими ми почали у трьох київських магазинах "Сільпо". Відразу отримали позитивні відгуки від гостей. Зараз проєкт масштабували на 95 магазинів, а до кінця літа плануємо розгорнути на всю мережу", - розповіли у пресслужбі.

Фото: x.com/sudilkovsky

За словами Fozzy Group, 47% вже працівників хоча б один раз отримували чайові від гостей. Найбільші суми, які отримували працівники "Сільпо" - 1400 грн за місяць, та 1000 грн за один раз.

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"Подібний проєкт з чайовими для кур'єрів ми запустили ще у грудні 2023 року в мобільному застосунку "Сільпо". Лише за травень гості віддячили нашим кур'єрам чайовими 17745 разів.

Загалом кількість замовлень "з чаєм" від гостя щомісяця зростає і зараз сягає 7% замовлень на місяць. Середні чайові для кур'єра становлять 46 гривень, а найбільші чайові за один раз були 1200 грн", - додали в компанії.

Економічна правда

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