Кабмін ухвалив Національну стратегію протимінної діяльності: що передбачає

Кабінет міністрів ухвалив Національну стратегію протимінної діяльності на період до 2033 року та Операційний план на її виконання на найближчі три роки.

Про це повідомляє Мінекономіки.

"Сьогодні ми затвердили програмний документ, який визначає основні напрями і завдання державної політики у сфері протимінної діяльності. Ми маємо перелік кроків та показників, яких маємо досягнути, щоб у перспективі 10 років знизити вплив вибухонебезпечних предметів на життя людей та економіку України.

Частина завдань, прописаних у стратегії, уже в роботі. Ми запустили програму компенсацій за розмінування с/г земель, уніфікували процедуру сертифікації операторів, а наші партнери закуповують обладнання та техніку для потреб гуманітарного розмінування, у тому числі українського виробництва", - заявила ерша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Стратегія визначає три стратегічні цілі:

забезпечення звільнення територій від ризиків наявності вибухонебезпечних предметів для їхнього безпечного і продуктивного використання;

зниження впливу від вибухонебезпечних предметів на життя та здоров’я населення;

розбудова системи управління протимінною діяльністю.

У Стратегії протимінної діяльності, зокрема, зафіксовано, що на виконання першої стратегічної цілі у 2024-2026 роках необхідно буде обстежити максимум деокупованих територій для визначення статусу забруднення.

Також має бути посилена спроможність державних операторів протимінної діяльності та створені умови для розвитку ринку послуг ПМД, додали в міністерстві.

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"Важливим є також зменшення впливу мін та інших вибухонебезпечних предметів на життя людей. Саме тому завданням держави на найближчі три роки буде посилення інформування людей про заміновані території та маркування таких територій, просвітницькі заходи про ризики, повʼязані із вибухонебезпечними предметами, запровадження системи захисту осіб, постраждалих від мін та інших ВНП", - йдеться у повідомленні.

"Якісна система управління протимінною діяльністю дозволяє в рази підвищити ефективність процесів. Зрозумілі і єдині для всіх процедури, чітка координація як на національному, так і на міжнародному рівні - це те, що ми маємо вже зараз.

До кінця цього року Мінекономіки планує запустити пілотну систему пріоритезації завдань у протимінній діяльності. Це дозволить посилити нашу спроможність у розмінуванні шляхом ефективного використання наявних ресурсів", - заявив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Операційним планом визначили детальний перелік заходів на 2024-2026 роки. Операційний план ухвалюється раз на три роки з трирічним терміном виконання.

Зазначається, що ухвалення Стратегії протимінної діяльності - один з індикаторів Ukraine Facility - програми фінансової підтримки України з боку ЄС.