"Укренерго" отримало нове високовольтне обладнання від Energy Community

"Укренерго" заявило, що отримало нове високовольтне обладнання від Energy Community, яке допоможе у відновленні енергосистеми України після масованих російських ударів.

Про це повідомляє пресслужба держкомпанії в Telegram.

Зазначається, що шунтуючі реактори для підстанцій "Укренерго" вартістю 4,4 млн євро директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковський передав голові правління "Укренерго" Володимиру Кудрицькому.

"Це обладнання було придбано за кошти Ukraine Energy Support Fund, яким управляє Energy Communitу. З початку повномасштабної війни Energy Community надало "Укренерго" допомогу на суму 34,2 млн євро. За ці кошти було придбано високовольтне обладнання, включаючи високовольтні трансформатори, акумуляторні батареї та спеціальну автомобільну техніку.

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Шунтуючі реактори - критично важливі для регулювання напруги у високовольтній мережі, що є одним з ключових завдань для забезпечення стабільної роботи енергосистеми після масованих російських атак", - заявили в "Укренерго".

"Ми щиро вдячні Energy Community за підтримку та співробітництво. Завдяки Ukraine Energy Support Fund, яким управляє Energy Community, нам вдається швидко відновлювати високовльтні об'єкти після обстрілів, здійснених Росією, а також готуватися до наступного опалювального сезону", - сказав Кудрицький.

Економічна правда

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