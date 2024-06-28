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У "Дії" відображатимуться медичні дані: Кабмін ухвалив постанову

П'ятниця, 28 червня 2024, 17:37 - Олексій Павлиш

Українці зможуть зручно через "Дію" зареєструвати себе як пацієнта в електронній системі охорони здоров'я - ЕСОЗ, а також обрати сімейного лікаря, подати чи розірвати декларацію.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації в Telegram.

"У Дії кожен зможе зареєструватися або авторизуватися в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) як пацієнт. А також обрати сімейного лікаря, подати йому декларацію чи, за потреби, розірвати дійсну.

А ще зможете вносити зміни до персональних даних в ЕСОЗ одразу в застосунку. Зараз, щоб змінити номер телефону чи будь-яку інформацію про себе в ЕСОЗ, потрібно їхати до лікаря або подати звернення до НСЗУ. Вже скоро це можна буде зробити за кілька кліків у Дії", - пояснили в міністерстві.

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На першому етапі сервісу користувачі зможуть:

  • зареєструватися як пацієнт у центральній базі даних ЕСОЗ;
  • самостійно подавати декларації про вибір лікаря - сімейного лікаря, терапевта чи педіатра;
  • переглядати раніше подані декларації, а за потреби - розірвати декларацію з лікарем;
  • змінити свої персональні дані, які є в центральній базі даних ЕСОЗ.

Надалі в Мінцифрі планують розширювати функціонал сервісу.

Економічна правда

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Дія Мінцифри Кабмін медицина
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