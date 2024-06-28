Дорогі авто, судна: АРМА розшукало активи підприємців, які не сплатили 100 мільйонів податків

Агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало активи українських підприємців, які підозрюються у несплаті податків на більше 100 млн гривень.

Про це повідомив заступник голови АРМА Павло Великоречанін.

Зі інформацією слідства, підприємці, під час здійснення господарської діяльності, ухилились від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах.

Як розповіли в АРМА, сума завданих збитків, згідно матеріалів кримінального провадження, становить близько 100 млн гривень.

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За словами заступника голови АРМА, працівники управління інформаційно-аналітичного забезпечення виявлення та розшуку активів розшукали низку об’єктів нерухомості, земельні ділянки, дороговартісні автомобілі, кілька прогулянкових суден, майнові права на торгівельні марки, а також частки у статутних капіталах компаній як в Україні, так і за її межами.

"Крім того, на рахунках фігурантів справи виявлено близько 85 млн гривень. Інформація щодо виявлених активів спрямована наразі до правоохоронного органу для подальшого накладення арешту на виявлені активи", - повідомив Павло Великоречанін.

Нагадаємо:

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За запитом Державного бюро розслідувань Агенство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи службової особи одного з органів місцевого самоврядування. Він намагався перевезти через кордон України майже $1 млн.

Економічна правда