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У МОЗ пояснили, чому треба посилити контроль за виробництвом та продажем дієтичних добавок

П'ятниця, 28 червня 2024, 15:40 - Віктор Волокіта

Кабінет міністрів розглянув законопроект, який після ухвалення Верховною Радою усуне прогалини в законодавстві щодо контролю за виробництвом і обігом харчових доповнювачів (дієтичних добавок). 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.  

"Сьогодні члени уряду підтримали важливий законопроект, мета якого — убезпечити громадян. Біологічно активні добавки (БАД) — це не чудодійні ліки проти усіх хвороб. Їх призначення є допоміжним. Відповідно, є значні відмінності регулювання їх обігу від обігу лікарських засобів", - зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За його словами, наразі є непоодинокі випадки, коли під виглядом БАДів реєструються лікарські засоби. 

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"Це вводить в оману споживача та несе ризики для здоровʼя людей. Тому маємо усунути наявні законодавчі прогалини, аби реєстрація та обіг і лікарських засобів, які проходять клінічні випробування й мають доведену ефективність, і біологічно активних добавок, які такої підтвердженої ефективності не мають, був чітко урегульований і жодні маніпуляції не були можливі. 

Купуючи той чи інший препарат, людина повинна чітко розуміти, що саме вона купує", - розповів Ляшко. 

У повідомленні пресслужби також йдеться, що попри те, що сьогодні законодавство регулює обіг харчових доповнювачів на ринку України, система державного контролю потребує вдосконалення.

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"Через наявні прогалини недобросовісні суб’єкти господарювання припускаються зловживань, зокрема не здійснюють реєстрацію лікарських засобів та реалізовують їх під виглядом харчових доповнювачів (дієтичних добавок)", - повідомили в МОЗ.

Там також додали, що усунення прогалини в законодавстві щодо контролю за виробництвом і обігом харчових доповнювачів (дієтичних добавок) -  одна з вимог інтеграції українського законодавства до законодавства ЄС.

Нагадаємо:

Харчові доповнювачі (оновлена відповідно до вимог директив ЄС назва "дієтичних добавок") споживають додатково до звичайного раціону, окремо або в комбінації з іншими продуктами. Вони реалізуються у формі капсул, пастилок, пігулок та саше, ампул з рідинами, пляшок для крапельного дозування тощо.

Економічна правда

МОЗ ліки Україна
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