У МОЗ пояснили, чому треба посилити контроль за виробництвом та продажем дієтичних добавок
Кабінет міністрів розглянув законопроект, який після ухвалення Верховною Радою усуне прогалини в законодавстві щодо контролю за виробництвом і обігом харчових доповнювачів (дієтичних добавок).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"Сьогодні члени уряду підтримали важливий законопроект, мета якого — убезпечити громадян. Біологічно активні добавки (БАД) — це не чудодійні ліки проти усіх хвороб. Їх призначення є допоміжним. Відповідно, є значні відмінності регулювання їх обігу від обігу лікарських засобів", - зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
За його словами, наразі є непоодинокі випадки, коли під виглядом БАДів реєструються лікарські засоби.
"Це вводить в оману споживача та несе ризики для здоровʼя людей. Тому маємо усунути наявні законодавчі прогалини, аби реєстрація та обіг і лікарських засобів, які проходять клінічні випробування й мають доведену ефективність, і біологічно активних добавок, які такої підтвердженої ефективності не мають, був чітко урегульований і жодні маніпуляції не були можливі.
Купуючи той чи інший препарат, людина повинна чітко розуміти, що саме вона купує", - розповів Ляшко.
У повідомленні пресслужби також йдеться, що попри те, що сьогодні законодавство регулює обіг харчових доповнювачів на ринку України, система державного контролю потребує вдосконалення.
"Через наявні прогалини недобросовісні суб’єкти господарювання припускаються зловживань, зокрема не здійснюють реєстрацію лікарських засобів та реалізовують їх під виглядом харчових доповнювачів (дієтичних добавок)", - повідомили в МОЗ.
Там також додали, що усунення прогалини в законодавстві щодо контролю за виробництвом і обігом харчових доповнювачів (дієтичних добавок) - одна з вимог інтеграції українського законодавства до законодавства ЄС.
Нагадаємо:
Харчові доповнювачі (оновлена відповідно до вимог директив ЄС назва "дієтичних добавок") споживають додатково до звичайного раціону, окремо або в комбінації з іншими продуктами. Вони реалізуються у формі капсул, пастилок, пігулок та саше, ампул з рідинами, пляшок для крапельного дозування тощо.
Економічна правда