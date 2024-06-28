Мінсоцполітики сподівається, що "таємний покупець" виявить недоліки Песійного фонду

Мінсоцполітики спільно з УВКБ ООН та БФ "Право на захист" запускають проєкт "таємний покупець" у Пенсійному фонді України.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

У пресслужбі зазначають, що цей проєкт дозволить виявити системні недоліки, що існують в обслуговуванні громадян у відділеннях ПФУ, та, завдяки цьому, – переглянути, оптимізувати і вдосконалити процедури роботи Фонду.

"Кінцева мета проєкту – забезпечити, аби громадянам, які звертаються до відділень ПФУ, було зручно та комфортно отримувати відповідні послуги, а рівень клієнтського сервісу був якомога вищим", - зазначили в Мінсоцполітики

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Там також додали, що моніторинг охопить 84 сервісних центри у 20-ти областях країни та м.Києві.

Також буде проведено опитування отримувачів послуг ПФУ. Зокрема, планується проанкетувати до 300 осіб у 20-ти регіонах щодо різних аспектів роботи Фонду.

"Усі отримані висновки будуть консолідовані й проаналізовані. Вони допоможуть оцінити рівень доступності послуг, "клієнтоорієнтованості" органів ПФУ та задоволеності отриманими адміністративними послугами та сформулювати практичні рекомендації для покращення роботи сервісних центрів", - розповіли в Мінсоцполітики.

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Нагадаємо:

Уряд ухвалив рішення про створення "Соціального веб-порталу електронних послуг Мінсоцполітики", що дозволить подавати онлайн-заяви на отримання соціальних послуг.

Економічна правда