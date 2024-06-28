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Мінсоцполітики сподівається, що "таємний покупець" виявить недоліки Песійного фонду

П'ятниця, 28 червня 2024, 15:08 - Віктор Волокіта

Мінсоцполітики спільно з УВКБ ООН та БФ "Право на захист" запускають проєкт "таємний покупець" у  Пенсійному  фонді України.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

У пресслужбі зазначають, що цей проєкт дозволить виявити системні недоліки, що існують в обслуговуванні громадян у відділеннях ПФУ, та, завдяки цьому, – переглянути, оптимізувати і вдосконалити процедури роботи Фонду.

"Кінцева мета проєкту – забезпечити, аби громадянам, які звертаються до відділень ПФУ, було зручно та комфортно отримувати відповідні послуги, а рівень клієнтського сервісу був якомога вищим",  - зазначили в Мінсоцполітики 

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Там також додали, що моніторинг охопить 84 сервісних центри у 20-ти областях країни та м.Києві. 

Також буде проведено опитування отримувачів послуг ПФУ. Зокрема, планується проанкетувати  до 300 осіб у 20-ти регіонах щодо різних аспектів роботи Фонду. 

"Усі отримані висновки будуть консолідовані й проаналізовані. Вони допоможуть оцінити рівень доступності послуг, "клієнтоорієнтованості" органів ПФУ та задоволеності отриманими адміністративними послугами та сформулювати практичні рекомендації для покращення роботи сервісних центрів", - розповіли в Мінсоцполітики. 

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Нагадаємо:

Уряд ухвалив рішення про створення "Соціального веб-порталу електронних послуг Мінсоцполітики", що дозволить подавати онлайн-заяви на отримання соціальних послуг.

Економічна правда

Мінсоцполітики пенсії Пенсійний фонд
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