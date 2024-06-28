Інвестиції в робототехніку набирають обертів після постпандемічного спаду

Попередні два роки продемонстрували постійне падіння загальної кількості інвестицій в галузь та 2024 рік має намір перевершити ці показники.

Про це повідомляє TechCrunch.

За перші шість місяців 2024 року в робототехніку було інвестовано 4,2 млрд дол, що дає змогу перевершити загальний показник інвестицій за 12 місяців 2023 року, який склав 6,8 млрд дол.

Повідомляється, що ця цифра все ще суттєво поступається піку COVID-19 у 2021 році, який приніс 17,7 млрд дол, і навіть 10,3 млрд доларів у 2022 році.

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Інвестиції в роботів гуманоїдів продовжують набирати обертів. Вони лідирували з величезним сумою залучених інвестицій серії B в 675 млн дол.

Повідомляється, що норвезька фірма, яка вважає OpenAI першим спонсором, заробила 100 млн дол.

Рік для медичних роботів був вдалим, завдяки великим раундам від компаній MMI та Rono Surgical, але знову ж таки найбільшою рушійною силою є заміна робочої сили, оскільки такі приміщення, як склади та фабрики, намагаються автоматизувати роботу, яку їм важко виконати.

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Ці вимоги не зникнуть найближчим часом, тоді як триваючий інвестиційний інтерес навколо всього, що стосується штучного інтелекту, швидше за все, сприятиме зростанню робототехнічних стартапів.

Зазначається, що галузі, на жаль, може знадобитися ще одна пандемія, щоб досягти рівня 2021 року.

Економічна правда