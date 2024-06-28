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Nokia придбає мережеву компанію за 2,3 мільярда доларів

П'ятниця, 28 червня 2024, 10:45 - Артур Крижний

Nokia Oyj погодилася придбати Infinera Corp. в рамках угоди, яка оцінює виробника оптичного телекомунікаційного обладнання в $2,3 млрд з урахуванням боргу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з повідомленням, вартість Infinera складе $6,65 за акцію, що на 37% перевищує середню 180-денну ціну акцій компанії за останні 12 місяців.

Щонайменше 70% суми угоди буде сплачено готівкою, а решта - американськими депозитарними акціями Nokia.

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Акції Infinera зросли на 15% за останні 12 місяців, що додало компанії ринкову вартість близько $1,2 млрд. Акції, які закрилися в четвер на рівні $5,26 за штуку, підскочили на цілих 25% після закриття звичайних торгів.

Infinera постачає мережеве обладнання та програмне забезпечення операторам мобільного зв'язку, провайдерам інтернет-контенту та урядам, серед іншого, згідно з інформацією на її веб-сайті. 

Економічна правда.

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