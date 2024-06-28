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Через блокування проїзду: усі відправки потягів на центральному вокзалі Києва притримують на 10 хвилин

П'ятниця, 28 червня 2024, 10:13 - Анастасія Дячкіна

Проїзд до центрального вокзалу у Києві частково заблокований через дії протестувальників, всі відправки будуть притримувати на 10 хвилин. 

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці". 

"Ми вважаємо неприпустимим, щоб військові, медики, волонтери та родини з дітьми не потрапили на свої рейси, тому притримуємо відправки на 10 хвилин", – повідомили в УЗ. 

В "Укрзалізниці" також порадили киянам тимчасово віддавати перевагу Південному вокзалу.

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Нагадаємо: 

За інформацією місцевих телеграм-каналів, у Києві протестувальники вийшли на мітинг проти знесення оптового ринку. Через це частково перекрили Вокзальну площу перед Залізничним вокзалом. 

Також у Київпастрансі повідомляли про затримку руху низки тролейбусів та автобусів.

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Економічна правда 

Укрзалізниця Київ
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