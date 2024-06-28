Через блокування проїзду: усі відправки потягів на центральному вокзалі Києва притримують на 10 хвилин

Проїзд до центрального вокзалу у Києві частково заблокований через дії протестувальників, всі відправки будуть притримувати на 10 хвилин.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

"Ми вважаємо неприпустимим, щоб військові, медики, волонтери та родини з дітьми не потрапили на свої рейси, тому притримуємо відправки на 10 хвилин", – повідомили в УЗ.

В "Укрзалізниці" також порадили киянам тимчасово віддавати перевагу Південному вокзалу.

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Нагадаємо:

За інформацією місцевих телеграм-каналів, у Києві протестувальники вийшли на мітинг проти знесення оптового ринку. Через це частково перекрили Вокзальну площу перед Залізничним вокзалом.

Також у Київпастрансі повідомляли про затримку руху низки тролейбусів та автобусів.

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Економічна правда