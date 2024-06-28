Третій Invest Forum від SENSAR Development. Як пройшла масштабна інвестиційна подія у Києві

Організація масштабних зустрічей сьогодні – це справжній виклик. В умовах війни та аварійних відключень електроенергії дехто зовсім відмовився від проведення власних традиційних заходів.

Але не SENSAR Development. Девелоперська компанія має неодноразовий досвід рішучих дій у нестабільні часи, і це приносить компанії неабиякий успіх: як у будівництві нерухомості, так і у проведенні освітніх бізнес-подій.

Проведення Invest Forum. Setup у Києві не стало винятком для компанії. Розуміння того, що інвесторам та бізнесменам потрібні відповіді та актуальні прогнози, а також усвідомлення того, що такі зустрічі сприяють розвитку українського інвестиційного ком'юніті, мотивувало SENSAR Development, провести велику інвестиційну подію, попри складнощі сьогодення.

Тому 19 червня у КВЦ Парковий все відбулося – 8 годин контенту, безмежний нетворкінг 1000+ учасників та безліч практичних кейсів з різних галузей інвестування. Сцена з 18 топспікерами, що стала справжнім здобутком форуму, бо спікери ділилися власним досвідом та рішеннями, що працюють.

Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента України, політтехнолог, антикризовий менеджер – відповів на питання, що турбують бізнес та інвесторів.

А також поділився, чи є на сьогодні бізнес пріоритетом для влади. Дав власну оцінку результатам нещодавнього саміту у Швейцарії та прогнози, як це вплине на бізнес та інвестування в країні.

Ігор Мазепа – генеральний директор Concorde Capital – дав рекомендації, куди краще вкладатися приватним інвесторам під час війни.

Тарас Кицмей – співзасновник та член Ради директорів компанії SoftServe – підняв важливу тему лідерства та розповів про практичні кейси з досвіду управління у власній компанії.

Андрій Оністрат – офіцер ЗСУ, багатодітний батько, колишній Голова спостережної ради, власник банку, багаторазовий Ironman – говорив про реалії війни та нагальну потребу в навчених лідерах у різних сферах суспільного життя в Україні. А також спільно із SENSAR оголосив збір на дві станції КВЕРТУС MS AZIMUTH для виявлення ворожих БпЛА для 5-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку.

Псюк Олег – фронтмен KALUSH та KALUSH ORCHESTRA, переможець Євробачення 2022. Бізнесмен, продюсер, музикант – розповів про свій шлях до успіху, як отримує дофамін від власної всебічної продуктивності та що робити, щоб цього досягти.

Марк Марченко – CEO, засновник SENSAR Development – говорив у своєму виступі про трансформацію ринку нерухомості за останні два роки та які фактори на це вплинули.

Також спікер розповів про стрімкий розвиток дохідної нерухомості та головні її переваги для інвесторів у порівнянні з класичною житловою нерухомістю. Під час свого виступу Марк Марченко презентував новий проєкт від Sensar,що будуватиметься у Києві – житловий комплекс Smart City.

Не менш яскравими виступами відзначилися такі спікери як:

Ерік Найман – керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S. Практикуючий трейдер. Автор п'яти книг.

Дмитро Карпіловський – засновник найбільшої спільноти інвесторів в Україні УкрІнвестКлуб.

Олена Унаньян – директорка з розвитку ЛУН.

Юлія Косенко – операційна директорка Ribas Hotels Group.

Окремою частиною форуму була панельна дискусія про стратегію сучасного бізнесу в Україні. Її учасники:

Нікіта Добринін, професійний теле- та радіоведучий з 15-річним досвідом, автор унікального проєкту з ораторського мистецтва "Воркаут Добриніна";

Мирослава Козачук, трендвізіонер франчайзингу в Україні, Східній Європі та Центральній Азії;

Іванна Антонюк, фінансова консультантка, викладачка фінансової грамотності та інвестування, власниця першої в Україні акредитованої академії з особистих фінансів Freedom Capital;

Вікторія Мова, власниця двох агенцій нерухомості VDomus з філіями в Києві та Дубаї, дискутували про те, як діяти сьогодні бізнесу: очікувати на кращі часи чи активно діяти.

Для SENSAR Development Invest Forum. Setup став третім щорічним форумом про інвестиції. З кожним роком організатори відзначають все більший попит на такі якісні та предметні зустрічі, і тим більш у розпал війни.

А тому вже з впевненістю заявляють, що націлені на не менш гучну та корисну інвестиційну подію у наступному році. Звісно, з надією, що вона позначиться миром та економічним стрибком нашої країни, де в нових умовах інвесторам та бізнесменам знадобляться нові підходи та рішення.