Південна Корея запровадила нові санкції проти суден і компаній із Росії та КНДР

Південна Корея запровадила санкції проти чотирьох російських суден і восьми північнокорейських за участь у незаконній торгівлі зброєю і паливом та іншій діяльності, що порушує резолюції Радбезу ООН.

Про це повідомило в четвер Міністерство закордонних справ Республіки Корея, пише Yonhap.

Санкції також поширюються на п'ять організацій, включаючи Ракетне управління КНДР, яке несе відповідальність за останній запуск ракети в середу, який, як заявляє Сеул, був невдалим випробуванням,

У міністерстві зазначили, що цей крок є відповіддю на військовий пакт, підписаний між Кім Чен Ином і очільником Кремля Путіним під час їхньої зустрічі в Пхеньяні 19 червня.

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"Цей пакт передбачає надання військової та іншої допомоги однією стороною іншій "всіма засобами", які є в їхньому розпорядженні, і "без зволікання", якщо одна з двох країн зазнає вторгнення або вступає в стан війни", - нагадує видання.

Чотири російські судна були задіяні у постачанні нафти до Північної Кореї шляхом передачі з судна на судно, що є критично важливим ресурсом для розвитку ядерного та ракетного озброєння Північної Кореї.

Така діяльність порушує санкції РБ ООН, зокрема Резолюцію 2397, прийняту в грудні 2017 року.

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За даними міністерства, санкції також спрямовані проти восьми громадян КНДР, які беруть участь у розробці та управлінні ракетами в Ракетному управлінні КНДР.

Інші організації включають російську компанію M Leasing LLC, яка відповідає за торгівлю зброєю між Москвою та Пхеньяном, і Euromarket, розташовану в Грузії, яка продавала російську нафту Північній Кореї.

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Економічна правда