Польський Orlen претендує на гроші за газ РФ від Австрії, Словаччини і Угорщини – Reuters
Найбільша польська енергетична компанія Orlen попередила газові компанії в Угорщині, Словаччині та Австрії, що може позбавити їх платежів за імпорт від російського "Газпрому".
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Попередження в листах, надісланих понад місяць тому, пов'язані з претензіями щодо збитків, яких зазнала Польща після відключення від російських поставок у 2022 році, розповіли агентству два співрозмовники, обізнані з цими листами.
За словами одного з джерел, попередження від Orlen підштовхнули Будапешт до видання в травні указу, спрямованого на запобігання арешту платежів державного енергетичного конгломерату MVM CEEnergy на користь "Газпрому", аргументуючи це тим, що це може поставити під загрозу енергопостачання Угорщини.
Orlen вимагає від MVM CEEnergy понад 350 млн доларів як забезпечення боргу "Газпрому".
"Європейський газовий ринок зіткнувся з невизначеністю щодо поставок з Росії після того, як минулого місяця австрійська компанія OMV попередила про призупинення поставок від російського "Газпрому" за рішенням іноземного суду, не вказавши при цьому, в чому полягає справа", - додає видання.
Orlen заявив, що продовжує сперечатися з "Газпромом" щодо довгострокового газового контракту.
"Через юридичний інтерес компанія не коментує поточні арбітражні розгляди або юридичні дії", - сказали в компанії у відповідь на запитання Reuters.
Словацька компанія SPP, яка купує газ у "Газпрому", заявила в середу, що нещодавні законодавчі зміни захищають її від будь-якого потенційного арешту імпорту російського газу або пов'язаних з ним претензій.
Минулого року польська Europol Gaz подала позов проти "Газпрому" на суму 1,45 млрд дол за прострочені платежі і втрачені доходи від послуг з транспортування газу після 2022 року. Orlen є єдиним власником Europol Gaz, яка експлуатує польську ділянку Ямальського газопроводу, що з'єднує Росію з Європою.
У 2022 році Польща розірвала угоду з Росією про отримання російського газу через Ямальський газопровід. Варшава відкинула вимогу платити за паливо в рублях, і Москва відповіла на це припиненням поставок.
Економічна правда