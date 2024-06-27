Польський Orlen претендує на гроші за газ РФ від Австрії, Словаччини і Угорщини – Reuters

Найбільша польська енергетична компанія Orlen попередила газові компанії в Угорщині, Словаччині та Австрії, що може позбавити їх платежів за імпорт від російського "Газпрому".

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Попередження в листах, надісланих понад місяць тому, пов'язані з претензіями щодо збитків, яких зазнала Польща після відключення від російських поставок у 2022 році, розповіли агентству два співрозмовники, обізнані з цими листами.

За словами одного з джерел, попередження від Orlen підштовхнули Будапешт до видання в травні указу, спрямованого на запобігання арешту платежів державного енергетичного конгломерату MVM CEEnergy на користь "Газпрому", аргументуючи це тим, що це може поставити під загрозу енергопостачання Угорщини.

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Orlen вимагає від MVM CEEnergy понад 350 млн доларів як забезпечення боргу "Газпрому".

"Європейський газовий ринок зіткнувся з невизначеністю щодо поставок з Росії після того, як минулого місяця австрійська компанія OMV попередила про призупинення поставок від російського "Газпрому" за рішенням іноземного суду, не вказавши при цьому, в чому полягає справа", - додає видання.

Orlen заявив, що продовжує сперечатися з "Газпромом" щодо довгострокового газового контракту.

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"Через юридичний інтерес компанія не коментує поточні арбітражні розгляди або юридичні дії", - сказали в компанії у відповідь на запитання Reuters.

Словацька компанія SPP, яка купує газ у "Газпрому", заявила в середу, що нещодавні законодавчі зміни захищають її від будь-якого потенційного арешту імпорту російського газу або пов'язаних з ним претензій.

Минулого року польська Europol Gaz подала позов проти "Газпрому" на суму 1,45 млрд дол за прострочені платежі і втрачені доходи від послуг з транспортування газу після 2022 року. Orlen є єдиним власником Europol Gaz, яка експлуатує польську ділянку Ямальського газопроводу, що з'єднує Росію з Європою.

У 2022 році Польща розірвала угоду з Росією про отримання російського газу через Ямальський газопровід. Варшава відкинула вимогу платити за паливо в рублях, і Москва відповіла на це припиненням поставок.

Економічна правда