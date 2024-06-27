Український кормовий гігант Kormotech виходить на ринок Південної Кореї
Товар брендів Optimeal і Club 4 Paws уже представлений на 12 корейських інтернет-майданчиках.
Про це повідомляє пресслужба компанії Kormotech.
Один з найбільших українських виробників їжі для котів і собак Kormotech почав експорт продукції на ринок Південної Кореї. Компанія до цього вже реалізувала свою продукцію у 42 країнах.
Ринок їжі для домашніх улюбленців Південної Кореї на третьому місці після Китаю і Японії в Східній Азії.
Зазначається, що у грошовім обсязі він втричі більший, ніж в Україні. А унікальність південнокорейського ринку полягає в тому, що 67% продажів відбувається саме через інтернет-канали, йдеться у пресрелізі.
В повідомленні йдеться, що у кінці травня 2024 року перші два контейнери сухого та вологого корму Optimeal і Club 4 Paws, а це близько 24 т продукції, вивантажили.
До кінця цього року Kormotech хоче розпочати співпрацю і з мережами зоомагазинів та ветеринарних клінік.
Економічна правда.