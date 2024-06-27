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Український кормовий гігант Kormotech виходить на ринок Південної Кореї

Четвер, 27 червня 2024, 17:48 - Олексій Артемчук

Товар брендів Optimeal і Club 4 Paws уже представлений на 12 корейських інтернет-майданчиках.

Про це повідомляє пресслужба компанії Kormotech.

Один з найбільших українських виробників їжі для котів і собак Kormotech почав експорт продукції на ринок Південної Кореї. Компанія до цього вже реалізувала свою продукцію у 42 країнах.

Ринок їжі для домашніх улюбленців Південної Кореї на третьому місці після Китаю і Японії в Східній Азії. 

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Зазначається, що у грошовім обсязі він втричі більший, ніж в Україні. А унікальність південнокорейського ринку полягає в тому, що 67% продажів відбувається саме через інтернет-канали, йдеться у пресрелізі.

В повідомленні йдеться, що у кінці травня 2024 року перші два контейнери сухого та вологого корму Optimeal і Club 4 Paws, а це близько 24 т продукції, вивантажили.

До кінця цього року Kormotech хоче розпочати співпрацю і з мережами зоомагазинів та ветеринарних клінік.

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Економічна правда.

Південна Корея Азія торгівля
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