Український кормовий гігант Kormotech виходить на ринок Південної Кореї

Товар брендів Optimeal і Club 4 Paws уже представлений на 12 корейських інтернет-майданчиках.

Про це повідомляє пресслужба компанії Kormotech.

Один з найбільших українських виробників їжі для котів і собак Kormotech почав експорт продукції на ринок Південної Кореї. Компанія до цього вже реалізувала свою продукцію у 42 країнах.

Ринок їжі для домашніх улюбленців Південної Кореї на третьому місці після Китаю і Японії в Східній Азії.

Реклама:

Зазначається, що у грошовім обсязі він втричі більший, ніж в Україні. А унікальність південнокорейського ринку полягає в тому, що 67% продажів відбувається саме через інтернет-канали, йдеться у пресрелізі.

В повідомленні йдеться, що у кінці травня 2024 року перші два контейнери сухого та вологого корму Optimeal і Club 4 Paws, а це близько 24 т продукції, вивантажили.

До кінця цього року Kormotech хоче розпочати співпрацю і з мережами зоомагазинів та ветеринарних клінік.

Реклама:

Економічна правда.