Суд визнав невинуватим у зловживаннях директора Агентства місцевих доріг

Олексій Басан, екс-директор Агентства місцевих доріг у Полтавській області "Полтавщина"

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала невинуватим директора Агентства місцевих доріг у Полтавській області.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Мова йде про Олексія Басана.

Його обвинувачували у зловживанні службовим становищем при закупівлі проектування доріг області та у нецільовому використанні бюджетних коштів для такого проектування.

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Згідно з повідомленням САП, слідство встановило, що наприкінці 2018 року очільник підприємства, яке спеціалізується на ремонті доріг, на власний розсуд, всупереч вимог Закону України "Про публічні закупівлі", уклав із приватними фірмами договори з розробки проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Однак, використання вказаних коштів за договорами не відповідало напрямам, передбаченим Бюджетним кодексом України. У результаті майже 29 млн грн було використано не за цільовим призначенням.

Як вважає САП, орім того з’ясувалося, що вартість самих робіт за укладеними договорами була завищена. Ці зловживання очільника держпідприємства завдали державі збитків на суму понад 5,5 млн грн.

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Водночас, суд дійшов висновку про відсутність у його діях складу вказаних злочинів, оскільки останній діяв в інтересах служби та його діями не завдано жодної шкоди, а використання коштів на проектування відповідало вимогам бюджетного законодавства.

Прокурор САП не погоджується з указаним рішенням суду і буде відстоювати свою позицію у суді апеляційної інстанції.

У своєму коментарі для видання "Полтавщина" Олексій Басан повідомив:

"Про замовний характер цієї справи я відкрито заявив у суді, це є в матеріалах, тому повторю.

У 2019 році йшли парламентські вибори. До мене підійшов один із діючих народних депутатів, який працював у бюджетному комітеті Верховної Ради. Він хотів переобратися, тому запропонував мені віддати чи не половину фонду Агентства на ремонт доріг у його виборчому окрузі.

Я відповів, що це технічно просто не можна виконати. На що він відреагував: значить, ви мене послали, зрозумів, тепер у вас будуть проблеми. І ці проблеми дійсно розпочалися".

Економічна правда