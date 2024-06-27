Верховний суд відмовив у стягненні з "Укрбурштину" 73 мільйонів

Верховний суд відмовив у стягненні з дочірнього підприємства "Укрбурштин" 73 млн грн фіктивного боргу.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

"26 червня 2024 року Верховний суд, дослідивши докази, зібрані детективами та прокурорами, виніс постанову, якою остаточно відмовив групі осіб у стягненні з ДП "Укрбурштин" фіктивного боргу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у вересні 2020 року тодішнє керівництво ДП уклало договір відповідального зберігання науково-технічної документації, яка нібито належала приватному товариству.

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Надалі директор "Укрбурштину" інсценував викрадення документів, внаслідок чого перед ТОВ утворився багатомільйонний борг. Після цього співучасники злочину ініціювали відкриття справи про банкрутство "Укрбурштину", аби згодом стягнути борг через відповідну процедуру, вказали в НАБУ.

Зрештою Верховний суд відмовив групі осіб у стягненні з "Укрбурштину" фіктивного боргу.

Крім того, за даними НАБУ, обвинувальний акт щодо трьох обвинувачених у схемі заволодіння коштами ДП "Укрбурштин" з лютого 2023 року перебуває на розгляді Вищого антикорупційного суду.

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Економічна правда.