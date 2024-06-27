В уряді спростовують намір ЄС встановити мита на яйця і цукор з України

Український уряд перевірив інформацію ЗМІ про те, що ЄС має плани вже ближчими днями задіяти механізм захисних мит щодо нових українських товарів, і вона не підтвердилася.

Про це заявила "Європейській правді" у Брюсселі віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.

Стефанішина, яка наразі перебуває з робочим візитом у євроінституціях, наполягає, що ЄС не має подібних планів. "Жодних нових рішень щодо повернення мит на українські товари з боку ЄС на сьогодні не планується", – заявила вона.

Таким чином, поширена Financial Times інформація про те, що вже з 28 червня ЄС має намір відновити мита на імпорт українського цукру та яєць, виявилася хибною, наполягає посадовиця.

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ЄС навесні створив механізм запобіжників для обмеження вільної торгівлі з Україною. У червні цей механізм був задіяний уперше і поширився лише на одне найменування імпорту – український овес. "Між Україною та ЄС продовжує діяти торговельна лібералізація", – наголосила Ольга Стефанішина, підкресливши, що не чекає нових обмежень.

Як повідомлялося, раніше ЗМІ повідомили, що ЄС відновить мита на українські яйця та цукор, використовуючи захисний механізм на випадок перевищення квот.

Детально про механізм читайте у статті Торгівля з компромісом: на яких умовах Україна збереже вільний доступ до ринку ЄС.

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Європейська правда