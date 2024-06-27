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Фонд гарантування виставить на продаж кредити банку "Конкорд" із квартирами у заставі

Четвер, 27 червня 2024, 14:59 - Віктор Волокіта

4 липня 2024 року в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів АТ "АКБ "Конкорд", що ліквідується Фондом гарантування вкладів. 

Про це повідомляє пресслужба Фонду. 

До лоту увійшли права вимоги за кредитними договорами, укладеними з юридичною та фізичною особами, та дебіторська заборгованість фізичної особи.

У забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено житлову нерухомість: 31 квартиру у м. Харкові загальною площею 1 333 кв м.

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У пресслужбі також зазначили, що початкова ціна лоту – 18,6 млн грн.

"Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів АТ "АКБ "Конкорд", - додали у Фонді.  

Нагадаємо: 

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Третього липня в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів семи банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів.

Економічна правда

Фонд гарантування вкладів банк кредит
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